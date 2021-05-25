Sahte içki operasyonu: 7 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin eş zamanlı operasyonunda 7 şahsın adreslerinde arama yapıldı. Sahte içki yapımında kullanılan 350 litre etil alkol, damıtma makinesi ve pet şişeler içinde 50 litre kullanıma hazır alkol ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalama kararı çıkartılan bir şüpheli ise Çorum’daki evinde bulunamadı.