Sahte içki Çorum’da can aldı
Çorum’da bir tekel büfesinden pet şişe içerisinde el yapımı votka alıp içen 22 yaşındaki genç, arkadaşının evinde ölü bulundu.
Güncel 12.11.2020, 15:31 12.11.2020, 15:35
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Olay kent merkezinde yaşandı. İddialara göre M.C.B, annesi ile birlikte yaşayan arkadaşı T.K’nin evine misafirliğe gitti. Daha sonra birlikte evden çıkan ve bir tekel büfesinden pet şişe içerisinde el yapımı votka alan iki arkadaş eve dönüp, alkol aldı. Sabah saatlerinde M.C.B.’yi uyandırmak için odasına giren arkadaşı, gencin hareketsiz olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, M. C.B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz gencin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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