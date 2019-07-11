Sahte gelin Ağız Ceza’da yargılanacak

Dolandırıldığını öne süren Hatice U., "Benim canımı yakanlar başkalarının canını yakamayacaklar. hukuk mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim " dedi.

Olay, 2018 yılı Eylül ayında kent merkezindeki Devane Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan ve Hatice U. çifti, oğulları Gökhan U.'yu evlendirmek için harekete geçti. Aile, aracıların devreye girmesiyle oğullarını Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki bir genç kızla evlendirebileceklerini öğrendi.

Bunun üzerine Doğubayazıt’ta verilen adrese genç kızı görmeye giden aileye, 'Oğlunuzla evlenecek kızımız bu, kendisi öksüz büyüdü' denilerek, Nurhan B., gösterildi. Damadın yakınları genç kızın yakınlarına 15 bin lira, aracıya da 10 bin lira para ödendikten sonra gelin adayı Nurhan B., bir yakını ile birlikte Çorum'a getirildi.

Hasan ve Hatice U. çifti, oğullarının evlenebilmesi için gelinin ailesine süt parası, elbiseler, gelinlik ve takılar olmak üzere toplam 60 bin lira masraf yaptı. Düğün için 14 Ekim tarihi belirlenip davetiyeler basıldı. Düğün salonu rezervasyonu yapıldı. Hazırlıklar yapılırken, gelin adayı Nurhan B., "Canım lahmacun çekiyor" diyerek damat adayı Gökhan U. ile çarşıya gitti. Gittikleri lokantada "Lavaboya gidiyorum, birazdan dönerim" diyerek masadan kalkan gelin düğün için alınan üzerinde bulunan takılarla birlikte ortadan kayboldu. Yapılan aramalara rağmen genç kıza ulaşılamadı. Dolandırıldığını anlayan Gökhan U., ailesiyle birlikte polise giderek şikayetçi oldu.

SAVCILIK ÜÇ KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURDU

Çorum polisi ve Urfa polisi ortaklaşa yaptığı çalışma sonunda dolandırıcılık olayına karıştıkları gerekçesiyle Mesut A.,Nurhan B., Sait G’ye ulaştı. Gözaltına alınan üç kişi Cumhuriyet savcılığındaki ifade verdi. 3 kişi de suçlamaları kabul etmeyip dolandırıcılık olayı ile ilgili hiç bir bağlantılarının olmadığını söyledi.

“BEN ÇORUM’A HİÇ GİTMEDİM”

Dolandırıcılıkla ilgili suçlanan sahte gelin Nurhan B., Cumhuriyet Savcılığında verdiği ifadesinde “Ben Çorum’a gitmedim ve dolandırıcılıkla ilgili hiçbir bilgim yoktur. Hatice ve Hasan U’yu ve oğulları olan Gökhan U’yu da tanımam. Altın evlilik gibi bir işin içinde de asla bulunmadım” dedi.

Savcılık, üç kişiyi de serbest bıraktı.

CUMHURİYET SAVCILIĞI İDDİANAME HAZIRLADI

Çorum Cumhuriyet Savcılığı yapılan soruşturma kapsamında kişilere istinaf edilen suçun “dolandırıcılık” kapsamında olduğunu değerlendirip iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame Çorum 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesine gönderildi.

Asliye Hukuk Mahkemesi ise yaptığı değerlendirmede istinaf edilen suçun “nitelikli dolandırıcılık” kapsamına girdiğini belirterek, dosyada görevsizlik kararı verildi. Söz konusu dosya Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Şuan inceleme aşamasında olan dosya Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmesi durumunda zanlıların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtildi.

“BİR DAHA KİMSENİN CANINI YAKMASINLAR”

Nurhan B., tarafından dolandırıldığını her fırsatta söyleyen Gökhan U’nun annesi Hatice U., ise yaptığı açıklamada “Ben Adaletime güveniyorum. Bu kişilerin eninde sonunda hakim karşısına çıkacaklar ve yargılanacaklar. Bugüne kadar mücadelemi sürdürdüm ve bu kişilerinde ceza almaları için hukuk savaşı veriyorum. Bunlar benim canımı yaktı bundan sonrada başkalarının canını yakmalarına asla müsaade etmeyeceğim” diye konuştu.

(Yusuf ÇINAR)