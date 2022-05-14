Sahte dolarla alışveriş yapan 3 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki iş yerlerinden sahte parayla alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, alışverişte sahte dolar kullandığı belirlenen 3 şüpheliyi, fiziki takip sonucu yakaladı.

Zanlıların üzerinde, evlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, sahte banknotlardan oluşan 800 dolar ele geçirildi.