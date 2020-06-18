Şahinkaya Köyü’nün su problemi çözülüyor

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek ve CHP Uğurludağ İlçe Başkanı Hünkar Akburu, Merkez Şahinkaya Köyü’nde yaşanan su sorununun çözümünü sağlamak için Köy Muhtarı Yılmaz Budak ve köy halkı ile görüştü.

Şahinkaya Köyü’nü ziyaret ederek yaşanan sorunları yerinde inceleyen CHP İl Başkanı Tahtasız, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun ile de görüşme yaparak, gerekli çalışmaların yapılmasını sağladı.

Edinilen bilgiye göre; Şahinkaya Köyü’ne Uğurludağ – Şendere Göletinden bağlanacak içme suyunun yeni deposu ihale edildi. Eski depo ise kullanılmaya devam ediliyor. İki parçadan oluşan Şahinkaya Köyü’nde eski deponun bağlantı borularının kopması üzerine köy halkı zor durumda kaldı.

Köy Muhtarı Yılmaz Budak ve köy halkından sorunlar ve çözüm önerileri konusunda bilgi alan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindekiler, daha sonra Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun ile görüşme yaparak kopan borunun bağlanmasını, tadilat yapılmasını ve köy halkının mağduriyetinin giderilmesini talep etti. Konuya duyarlı yaklaşan Başkan Torun, çalışmalara başladı. CHP İl Başkanı Tahtasız ise yakın ilgi ve desteğinden dolayı Belediye Başkanı Torun’a teşekkür etti.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Şahinkaya Köyü’nün dağlarında bulunan doğal kaynak suyunun da İl Özel İdaresi’nin desteği ve imece usulü bir çalışma ile depoya bağlanabileceğini bildirerek, böylelikle köy halkının hem uzun vadeli olarak su sorununu çözebileceğini, hem de bu suyun hayvanların ihtiyacında, bahçe sulamasında kullanılabileceğini açıkladı. Tahtasız, dağdaki kaynak suyunun köye getirilmesi, köye bir çeşme yapılması ve suyun köy halkının kullanımına sunulması için gerekli girişim ve çalışmaları yapacaklarını, sorun ve talepleri yetkili mercilere ileteceklerini dile getirdi.