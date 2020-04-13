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Şahiner’den ulusal marketlere tepki

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yardım kampanyalarına destek vermeyen ulusal marketlere tepki gösterdi.

Şahiner’den ulusal marketlere tepki

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yardım kampanyalarına destek vermeyen ulusal marketlere tepki gösterdi.

13 Nisan 2020 Pazartesi 19:08
Şahiner’den ulusal marketlere tepki

Sungurlu’da yardım seferberliği başlattıklarını altını çizen Başkan Şahiner, en alt gelir grubundan en üst gelir grubuna bütün insanları, işadamlarını, hayırseverleri bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet ettiklerini belirterek, bu kampanyaya destek vermeyen Ulusal marketlere sert tepki gösterdi.

“VATANDAŞLARA AMBARGO ÇAĞRISINDA BULUNDU”

Kampanyaya destek vermeyenler, bu zor günlerde ülke ve halkın yanında olmayanlar; ilçe genelinde mantar gibi şube açıp, her gün bu ilçenin milyonlarca lirasını alıp ilçe dışına taşıyanlar!" diyen Başkan Şahiner, vatandaşlara ambargo çağrısında bulundu. Başkan Şahiner, “Bildiğiniz üzere İçişleri Bakanlığı 65 yaş ve üzeri büyüklerimiz ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza sokağa çıkma kısıtlaması getirdi.

Bizlerde Sungurlu Belediyesi olarak genelgenin yayınlandığı akşamdan başlayıp bu güne kadar 65 yaş üstü insanlarımızın ve özellikle bu süreçte işyerlerinin faaliyete, üretime ara vermesi nedeni ile geçinmekte sıkıntı çeken lokanta, kahvehane, çay ocağı, berber, inşaat gibi yerlerde çalışan ve günlük kazançları ile evini geçindiren ailelerimize sahip çıkmak adına onların ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçtik.

Başlattığımız yardım kampanyasıyla en alt gelir grubundan en üst gelir grubuna bütün insanlarımızı, işadamlarımızı, hayırseverlerimizi bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet ettik. Tahminlerimizin çok üstünde bir ilgi alaka ve mutluluk verici bir katılımla gururlandık” dedi.

Bu zor günlerde halkın yanında olan vefakar ve kadirşinas işletmelere, ilçe halkı adına şükranlarını sunduğunu ifade eden Şahiner, “Bu vesile ile değerli hemşehrilerimizin bir konuya dikkatlerini çekmek istiyorum; Kampanyamıza destek vermeyenler, bu zor günlerde ülkemizin ve halkımızın yanında olmayanlar; ilçemiz genelinde mantar gibi şube açıp, her gün bu ilçenin milyonlarca lirasını alıp ilçe dışına taşıyanlar..!

İnanıyorum ki saygıdeğer halkımız bundan sonra alışverişlerini yaparken bu günleri göz önünde bulunduracak, bu zor günlerde kendilerine karşı duyarsız kalanlara gereken ekonomik ambargoyu uygulayacaklardır” dedi. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 13.04.2020 19:15
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