Şahiner’den HDP’ye tepki

Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 1915 olaylarına ilişkin 'Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin' başlıklı açıklamasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından tepkisini paylaşan Şahiner, "Eli kanlı terör örgütü destekçileri, asılsız Ermeni iddialarının peşine takılıp bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı. Eli kanlı terör örgütüne sırtını dayadığını söylemekten çekinmeyen HDP’nin sözde soykırım iddialarını savunması gerçek niyetlerini bir kez daha ortaya koymuştur. Bölücülükten ve ihanetten beslenen sizler, tarihin gerçeklerini çarpıtmakta asla başarılı olamayacaksınız” görüşlerine yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

