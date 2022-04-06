Şahiner'den Çorum FK'ya 10 Bin TL galibiyet primi!
Pazar günü sahasında sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak olan Çorum FK'ya, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'den 10 Bin TL galibiyet primi geldi.
Güncel 06.04.2022, 21:09 06.04.2022, 21:10
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Çorum FK'nın siyaset üstü olduğunu söyleyen Başkan Şahiner, 1461 Trabzon karşısında alınacak galibiyete 10 Bin TL prim vereceğini açıklarken, Çorum'un dinamiklerini de destek vermeye devam etti.
Çorum FK'nın Play-Off'a çok yaklaştığının da altını çizen Başkan Şahiner, "Ekonomik sıkıntı içerisinde olan takımımıza destek olmak ve onları bu zor maç öncesi motive etmek için ben taşın altına elimi koyuyorum. Trabzon karşısında alınacak galibiyet karşılığında 10 Bin TL prim vereceğim. Bunun bir başlangıç olmasını istiyorum. Kampanyaya Milletvekillerimizi, Rektörümüzü, Belediye Başkanlarımızı ve tüm STK'ları davet ediyorum" dedi.
(Rıfat KARA)
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