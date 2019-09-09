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Şahiner’den çiçekli kutlama

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve ilçedeki okullara çiçek göndererek yeni eğitim-öğretim yılını kutladı.

Şahiner’den çiçekli kutlama

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve ilçedeki okullara çiçek göndererek yeni eğitim-öğretim yılını kutladı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 22:04
Şahiner’den çiçekli kutlama

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve ilçedeki okullara çiçek göndererek yeni eğitim-öğretim yılını kutladı.
Eğitim bir ülkenin geleceğinin güvencesi olduğunu ve bu güvencenin temellerini atanların öğretmenler olduğunu ifade eden Başkan Şahiner, “Bilgiyi üreten ve paylaşan, insanlığın yararına sunabilen genç nesiller, ülkelerin en büyük zenginliğidir. Ülkemizin müreffeh yarınlarının mimarı değerli öğretmenlerimiz başta olmak üzere öğrenci velilerinden idarecilerine, hizmetlilerden eğitime gönül vermiş hayırseverlerimize kadar herkese selam ve sevgilerimi iletirken sağlıklı, başarılı ve huzur dolu bir eğitim öğretim yılı diliyorum” dedi.
Şahiner, ayrıca Belediye olarak eğitime, öğretime imkânları doğrultusunda destek vermeye devam edeceklerini belirtti. (Haber Merkezi)

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