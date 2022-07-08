Şahiner’den bayram mesajı

Mesajında, bayramların toplumsal yaşamda vazgeçilmez önem taşıdığını ifade eden Başkan Şahiner şu görüşlere yer verdi: “Kıymetli Sungurlulu hemşerilerim, manevi dünyamızda ayrı bir yeri olan Kurban Bayramı’nı bu yıl da hep beraber kutlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milli ve dini bayramlarımızı birer fırsat olarak görerek, bayramların arttırdığı hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma duygularından yararlanarak bu kutlu günlerde birlik ve beraberliğimizi perçinlemeli, barış ve sevgi dolu günler geçirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Çünkü böyle güzel günlerde temelleri atılan ya da kuvvetlendirilen birlik bağları kolay kolay bozulmaz.

Kurban Bayramı yoksulların düşünüldüğü, olanın olmayana, yetenin yetmeyene yardım ettiği rahmetin ve bereketin bol olduğu bir bayramdır. Bu bayramda gönüller alınmalı, küsler barışmalı ve kırgınlıklar son bulmalıdır. Kurban Bayramını İslami kültürümüze yaraşır bir şekilde idrak etmek oldukça önemlidir. Bu nedenle büyüklerimizi ihmal etmemeli, küçüklerimizi sevindirmeli ve ihtiyaç sahiplerini mutlu etmek için çaba göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Kıymetli Sungurlulu hemşerilerim başta olmak üzere Türk-İslam aleminin bayramını en içten dileklerimle kutluyor,sağlık mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar diliyorum.”

(Volkan SINAYUÇ)

