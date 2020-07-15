Şahiner: “Türk milleti darbecilere darbe yaptı”

Başkan Şahiner, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahiner, “Dünya tarihinde bir ilki yaşatarak; darbecilere darbe yapan büyük milletin önünde saygıyla eğiliyorum. 15 Temmuz 2016 gecesinde Türkiye, 251 vatandaşını şehit, 2 bin 190’ını da gazi verdi. Şanlı tarihinde vatan, demokrasi ve bağımsızlığı için eşi benzeri görülmemiş destanları yazan milletimiz 15 Temmuz gecesi de bu destanlara yenisini eklemiştir.

Bu ülkenin birliğine, beraberliğine, özgürlüğüne ve demokrasisine el uzatanlar 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi en güzel cevabı Yüce Türk Milleti’nden alacaktır. Türk Milleti her şart ve koşulda hainlerin karşısında durmaya; vatanı, toprağı, hürriyeti ve demokrasisi için canı pahasına mücadele etmeye devam edecektir. 15 Temmuz hain darbe girişimin 4. yıl dönümünde demokrasi şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutlarım” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)