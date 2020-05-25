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Şahiner, sürgün ve soykırımı anlattı

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 21 Mayıs 1864’te Rusların Kuzey Kafkasya’yı işgali sonrası 1 buçuk milyon Çerkes’in Osmanlı topraklarına sürgün edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 01:59
Şahiner, sürgün ve soykırımı anlattı

Başkan Abdulkadir Şahiner mesajında, “Büyük Çerkes Sürgünü’nün 156. yılında, Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları bir kez daha hatırlıyor, acılarını yürekten paylaşıyoruz. Çerkes ve Kafkas halklarının maruz kaldığı bu sürgün ve soykırım tarihin en acımasız ve karanlık sayfalarından birisidir.

156 yıl önce yaşanan büyük facia, Çerkes halkının milli hafızasında derin izler bırakmıştır. Temennim böyle faciaları hiçbir milletin bir daha yaşamamasıdır. Bu düşüncelerle Büyük Kafkas Sürgününün 156. yılında, sürgün sırasında hayatını kaybeden bütün kardeşlerimi rahmetle anıyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

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