Şahiner, İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkan Vekili oldu

İç Anadolu Belediyeler Birliği Mevzuat Bilgilendirme toplantısı önceki gün gerçekleştirildi.

Çorum’dan Belediye başkanlarının da üye olduğu ve katıldığı toplantıda Birlik Başkanı Fethi Yaşar’ın vekilliği için seçim yapıldı.



Üye belediyelerin başkanlarının oylarıyla Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, başkan vekilliği görevine seçildi.

Başkan Abdulkadir Şahiner konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “İç Anadolu Belediyeler Birliği'nin Mevzuat Bilgilendirme toplantısına katıldık. Toplantı sonrası üye belediyelerin oyları ile Başkan Vekilliği görevine seçildim. Desteklerinden dolayı Birlik Başkanımız Fethi Yaşar'a ve tüm Belediye Başkanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlçemize daha güzel hizmetler getireceğiz inşallah.”



(Volkan SINAYUÇ)

