Şahiner: “Herkesi devlet ciddiyetine davet ediyorum”

Şahiner, “Kendi yanlışlıkları bugün itibarıyla pozitif çıkan hemşerimizde kendini göstermiş oldu. Herkesi laf yarışını bırakıp ciddiyete davet ediyorum” dedi.

Hata ve ihmal varsa bunu söylemenin kendileri için bir görev olduğunu belirten Şahiner, “Sungurlu için, memleketimiz için, ilçe halkımız için her gördüğümüz eksikliği dillendiririz” ifadelerini kullandı.

Bu zorlu süreçte emek veren, alın teri döken, fedakarlık yapan başta sağlık çalışanları olmak üzere hiç kimseyi töhmet altında bırakmak gibi bir niyetlerinin olmadığını kaydeden Şahiner, “Biz de Sungurlu Belediyesi olarak diğer kamu kurumları gibi elimizi taşın altına koyduk. Çünkü koronavirüs sürecini ancak hep birlikte mücadele ederek atlatabiliriz. Sadece gördüğümüz eksikleri dile getiriyoruz. Bunun altında başka bir kasıt aramak yersizdir. Bu mücadeleye harcamamız gereken enerjiyi kurumlar arası çekişmeye dönüştürmek gibi bir amacımız olamaz. Bu konuda aynı hassasiyeti üzerine vazife düşen tüm kurumlardan beklemek de hakkımız” dedi.

“KURUM OLARAK POZİTİF BİR AYRIMCILIK İSTEMEDİK”

Olan bitenin doğru olduğu halde asılsız iddia olduğu açıklanmasına tepki gösteren Başkan Şahiner , açıklamasında şunları söyledi:

“Sungurlu’da Emralioğlu Apartmanında belediyemiz çalışanının anne ve babasının da aralarında bulunduğu 4 kişi de test sonucu pozitif çıkmış, personelimiz de ateşlendiğini söyleyerek hastaneye kaldırılmıştı. Biz de doğal olarak bu arkadaşımızın birlikte çalıştığı 13 personelimize test yapılmasını istedik.

Nasıl ki; Çorum’da bir polis memurunda test sonucu pozitif çıkınca kurumun hepsine test yapıldıysa, biz de aynı şekilde test yapılmasını istedik. Yani kurum olarak pozitif bir ayrımcılık istemediğimiz gibi, ilk andan itibaren İlçe Kaymakamı’nı olaydan haberdar ettik.”

“SORUYORUM; ŞİMDİ BU NASIL BAŞARILI ÇALIŞMA?”

Bir Belediye Meclis üyesinin oğlunda da test sonucunun pozitif çıktığını söyleyen Şahiner, “Şimdi soruyorum; meclis üyemizin eşinin de aralarında bulunduğu 4 kişide test sonucu pozitif çıkıyor ve oğullarına da ertesi gün test yapılıyor. Sonuç 3 gün sonra açıklanıyor ve bu kişiyle temas eden, aralarında Halkla İlişkiler Müdürümüzün de bulunduğu birçok kişi 14 gün karantinaya alınıyor” dedi.

“DEDİĞİNİ İNKÂR ETMEK ADABA YAKIŞMAZ”

“Kimse yapılan çalışmaları inkâr etmiyor” diyen Başkan Şahiner, “Bilakis kamu olarak kamu görevlilerine destek veriyoruz. Yalan yanlış kelimesini kabul etmiyoruz. Elimizde tahlil kiti yok kelimesini kabul etsinler. Gerekirse biz imkânlarımız dâhilinde alalım dediğimiz halde kabul görmedi. Herkesi devlet ciddiyetine davet ediyorum. Dediğini inkâr etmek adaba yakışmaz. Kurumumu, personelimi ve Sungurlu halkının sağlığını düşünerek söyledim. Kendi yanlışlıkları bugün itibarıyla pozitif çıkan hemşerimizde kendini göstermiş oldu. Herkesi laf yarışını bırakıp ciddiyete davet ediyorum” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)