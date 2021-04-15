Şahiner: “Hedefimiz bütün ihtiyaç sahiplerine ulaşmak”

Ramazan’da hayırseverlerin desteğiyle tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Şahiner, Sungurlu Belediyesi olarak geçen yıl yaptıkları kampanyayı bu yıl da tekrarladıklarını bildirdi.

Başkan Şahiner mesajında şu görüşlere yer verdi: “Bütün İslam âlemi ve Müslümanlar tarafından özlemle beklenen 11 ayın sultanı Ramazan'a bir kez daha erişmiş bulunuyoruz. Ramazan ayı Kur’an-ı Kerim’in inmesi başta olmak üzere, yeryüzündeki bütün hayır ve bereketleri özünde toplayan bir aydır.

Bu ayda her yönden kat edilen mesafe diğer aylara göre çok fazladır. Ramazanı değerlendiren bir insan, diğer ayları da manen daha dolu dolu geçirir. Umarız ki bu ayı en iyi şekilde değerlendirenlerden oluruz. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) ‘Oruç sabrın yarısıdır.’ buyurmuştur ve aynı zamanda 'Sabır imanın yarısıdır.' hadisi şerifleriyle orucun, imanın dörtte biri olduğu belirtilmiştir.

Sungurlu Belediyesi olarak geçen Ramazan ayında yapmış olduğumuz kampanyamızı bu yılda tekrarlıyoruz. Hayırsever hemşehrilerimizin desteği ile bu Ramazan'da da ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Kampanyamıza vereceği destekler için tüm hemşehrilerimize şimdiden teşekkür ederim.

Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan ayının ailemiz, milletimiz, nefsimiz ve insanlık için huzur ve barış getirmesini, tutacağımız oruçlarımızı, kılacağımız namazlarımızı, vereceğimiz zekât, fitre ve sadakalarımızı, yapacağımız hayırlarımızı kabul buyurmasını Yüce Allah’tan niyaz eder, tüm hemşehrilerimize ve İslam âlemine hayırlı ramazanlar dilerim”

(Volkan SINAYUÇ)

