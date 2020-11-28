Şahiner: “Eski devlet hastanesinin tadilatını üstlenmeye hazırız”

İyi Parti Çorum İl ve Merkez İlçe yönetimi, kapatılan eski devlet hastanesinin yeniden hizmete açılması için başlattığı nöbete bir destek de Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’den geldi. İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, desteğinden dolayı Başkan Şahiner’e teşekkür ederken, 7 gündür nöbette olduklarını söyledi. Hastanenin açılması talebinin Çorum halkından geldiğini hatırlatan Özsaçmacı, “Devlet hastanemiz yeniden açılsın diyerek haklı bir talebi dile getirmiştik. Çorum halkının tamamı burada duruşa destek vermiştir. Bu sadece Çorum ilimizin değil tüm ilçelerimizi de ilgilendiren bir meseledir. Bizler bu kıvılcımı yaktık, Çorum halkı da bu ateşi harladı” dedi.

“SAĞLIK BAKANI SINIFTA KALMIŞTIR”

Hastane nöbetinde konuşan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, bunun Çorum’un meselesi değil, ilin, ilçelerin kentte yaşayan tüm insanların meselesi olduğunu ifade etti. Hastanenin açılması için geç kalındığını belirten Şahiner, “Bu isteklerimiz şahıs isteği değil, siyasi istek değil. Koronavirüs Çorum’da da hat safhada. Bu rahatsızlığı şahsım olarak ben de geçirdim. Kapıya konacak bir illet değil. Vurdumduymazlıkla bunu atlatacak halimiz yok. Sungurlu gibi bir ilçeden günde 3-4 tane insanımız hayatını kaybediyorsa Çorum’da, diğer ilçelerde, büyükşehirlerde hayatlarını kaybeden insanların da sayısını teker teker hesaplamamız lazım. Bana göre sağlık bakanımız bu konuda sınıfta kalmıştır. Bazı gerçekleri insanlarımızdan saklamakla bunun atlatılamayacağını herkes biliyordu” dedi.

“HASTANENİN TADİLATINI SUNGURLU BELEDİYESİ OLARAK YAPMAYA HAZIRIZ”

Türkiye’de virüsün az gösterilerek insanların rehavete sevk edildiğini kaydeden Şahiner, “Bugün Çorum ve ilçeleri kırmızı bültende. Bunun genci yaşlısı yok, birlik ve beraberlik içerisinde aşılması gereken bir sonuç” ifadelerini kullandı. Eski devlet hastanenin açılmasıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Şahiner, “Bu işin sorumlusu milletvekilleri. Eğer ki yüzde yirmilik tadilattan çekiniyorlarsa ben Sungurlu Belediyesi olarak o tadilatı yapmaya hazırım, bunu herkes bilsin. Ama verilen sözlerin de yerine gelmesi gerekiyor. Biz de sayın muhtarlarım, siyasi partiler, tüm iş adamları bunlara hep beraber sahip çıkacağız. Hastanemizi tekrar açıp hiç olmazsa korona hastanesi haline getirmemiz gerekiyor ” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ HAYATINI KAYBEDİYOR”

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Hastanesi’nde randevuların 20 gün sonraya verildiğini söyleyen Şahiner, insanların covid olma korkusuyla hastaneye gitmeye çekindiklerini dile getirdi. Eski devlet hastanesinin korona hastanesi olarak açılıp hizmet vermesi gerektiğinin altını çizen Şahiner, “Bakın sağlık çalışanlarımız hayatlarını kaybediyor. Daha 2 gün önce Sungurlu ilçemizde 40 yaşındaki bir sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Bu vurdumduymazlıkla olmaz. Bu taşın altına hepimiz elimizi koyacağız. Nasıl diyorsak birbirimizden sorumluyuz, bu Çorum’un değil, Sungurlu’nun da Osmancık’ın da İskilip’in de meselesi. Gönlüm isterdi ki tüm belediye başkanları burada olsun. Bu siyasi bir mesele değil. Biz Sungurlu Belediyesi olarak her zaman yanınızda olacağız” şeklinde konuştu.

“DEVLET HALKINI KOLLAMALI”

Gazetecilerin salgın tedbirleri hakkında neler düşündüğü sorusunu da cevaplandıran Şahiner, “Lokantalarımız kapalı, kahvehanelerimiz kapalı, pastanelerimiz kapalı, kapat demekle bu iş çözümlenmiyor. Oralarda çalışan insanlar var, beni her gün en az 70-80 kişi ‘Başkanım çalışamıyoruz iş yerimiz kapalı, evimize götürecek ekmeğimiz yok’ diye arıyor. Ama bakıyoruz basından ‘Herkese yardımcı oluyoruz” diyorlar. Yok arkadaşlar insanlarımız şu an perperişan. Sözle olmuyor, icraatla olması gerekiyor. Bugünler dayanışma günü, devletimizin iş yeri sahiplerine, çalışanlarına hiç olmazsa asgari ücreti bu süreç geçene kadar karşılaması gerekiyor. Halk olarak da hepimize görev düşüyor, komşularımızı, yakınlarımızı gücümüz yettiğince kollamalıyız. Ama devletin bugün burada olması gerekiyor. Halkını kollaması gerekiyor. Bugün yoksa başka zaman olsa ne olacak, olmasa ne olacak. Bakın bugün bu hastaneye ihtiyacımız var bizim, yarın virüs geçtikten sonra bu hastane olsa ne olacak olmasa ne olacak” dedi.