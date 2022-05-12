Şahiner: “En büyük engel sevgisizlik”
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle bir mesajı yayınladı.
Abdulkadir Şahiner, engelli vatandaşların hayata daha sıkı tutunmasının gerekliliğini vurgulayarak, her zaman engellilerin yanlarında olduklarını belirtti.
Şahiner yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “Bilindiği gibi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası olarak kabul edilmektedir. Engellilerimizi anlamak ve onlarla bütünleşmek toplumsal bütünleşmenin gereğidir. Unutmayalım ki en büyük engel sevgisizliktir. Toplumumuzun bir bireyi olarak hepsini çok seviyor, önemsiyor ve hayatlarını kolaylaştırmak için çabalıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın hayata daha kuvvetli tutunması, her alanda kendilerini geliştirip yaşama sevgilerini kaybetmemeleri için hepimizin üzerine düşen büyük sorumlulukları vardır. Engelli vatandaşlarımızın toplumun etkin, özel ve değerli üyeleri olduklarını anımsatıyor, yaşamın onların varlıkları ve katılımlarıyla daha da güzelleştiğine yürekten inanarak, engellilerimize engelsiz bir yaşam diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm engelli kardeşlerimin Engelliler Haftası’nda engelsiz bir dünyaya kavuşmalarını diliyorum.”
(Volkan SINAYUÇ)
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