Şahiner, “En başarılı proje” ödülünü aldı

Sungurlu Belediyesi Başkanı Abdulkadir Şahiner ödülünü Adalet eski Bakanı Mehmet Seyfi Oktay'ın elinden aldı.

Ödül törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun da katıldı.

Başkan Abdulkadir Şahiner yaptığı açıklamada; “Bu ödülü tüm hemşehrilerim adına gururla aldım. Törende dostlarımıza, İYİ Belediyeciliğin imkansızlıklar içerisinde üstesinden geldiği başarıları anlattık. Projelerimizin hayata geçmesinde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma ve bizlere güvenen hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” ifadelerine yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

