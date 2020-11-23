Şahiner: “Devlet babalığını tam da şimdi göstermelidir”

Gün geçtikçe yeni tip koronavirüs vakalarının korkutucu dereceye ulaştığını ve hükumet tarafından belirli kısıtlamalar yapılması gerektiğini daha öncede söyleyen Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, geçtiğimiz günlerde alınan yeni kısıtlama kararlarının geç ama yerinde olduğunu söyledi.

“ESNAF VE İŞÇİLER PERİŞAN OLACAK”

Ancak, yeni alınan kısıtlama kararları ile restoran ve kafelerde sadece paket servise geçilecek, kıraathaneler faaliyetlerine bir süre ara verecek, halı saha ve sinemalar yıl sonuna kadar kapalı olacak diyen Şahiner, “Bu kararlar ile ekonomik açıdan oldukça zor bir süreçten geçen, zaten zorda ve kapatmanın eşiğine gelmiş esnaf ve buralarda çalışan binlerce işçi perişan olacaktır” diye konuştu.

“VATANDAŞ KIŞIN NASIL GEÇİNECEK?”

“Devlet bugün olmayacaksa ne zaman mağdur vatandaşının yanında olacak?” diye soran Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner sözlerini şöyle sürdürdü: “İş yeri sahibi, çalışanı, işçisi çoluğunu, çocuğunu şu kış gününde nasıl geçindirecek? Devlet bunu da düşünsün, ona göre de karar versin. Kapat demek kolay. Bol keseden atmakla olmuyor. Tok açın halini bilmiyor. İnsanlarımız aç, sefil ve zor durumdalar. Gidin bir zahmet hallerini bir görün”

“MAĞDURİYETLER GİDERİLMELİDİR”

“Bu sektörleri kapatıyorsanız, mağduriyetlerini de gidermek zorundasınız” diyen Abdulkadir Şahiner, “SGK sigorta pirimi almasın, vergi alınmasın, kiraları karşılayın, çalışanlar için maaş desteği sunun. Bu insanların yaşayabilmeleri için, evlerini geçindirebilmeleri için bunları yapmanız gerekiyor. ‘Devlet Baba’ babalığını tamda bu zamanda göstermek zorunda ve alınan salgın tedbirlerinin neden olduğu ekonomik mağduriyetlerin giderilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)