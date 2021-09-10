Şahiner'den zabıtaya pastalı kutlama

Her yıl Eylül ayının ilk haftasında kutlanan Zabıta Haftası'nın 195.yılı dolayısıyla belediye kültür merkezinde zabıta personeliyle bir araya gelerek haftasını kutlayan Sungurlu Belediyesi Başkanı Abdulkadir Şahiner, zabıta mesleğinin özveri ve sabır isteyen bir meslek olduğunu ifade etti.

Başkan Şahiner “Vatandaşlarımıza güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan en önemli birimlerimizden biri zabıtadır. Gece gündüz, yaz kış demeden her türlü fedakârlıkta bulunarak, büyük bir özveriyle görev yapıyorsunuz. İmkân ve mekân anlamında zor şartlarda çalıştığınızı ve sıkıntılarınızı çok iyi biliyorum. Bugüne kadar yaptığınız fedakârca çalışmalardan dolayı başta Sungurlulu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olmak üzere sizlere ve vatandaşların huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde yerine getiren tüm zabıta teşkilatlarının Zabıta Haftası’nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcıları Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan da kutlamaya katılarak Başkan Şahiner'e eşlik etti. (Haber Merkezi)

