Şahiner, Bülent Serttaş ile buluştu

Çorum’da bir düğün programında konser veren Bülent Serttaş, Çorumlu hayranlarına coşku dolu saatler yaşattı. Sanatçı, konser öncesi Sungurlu’ya uğrayarak Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ile bir süre sohbet etti.

Başkan Şahiner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Değerli dostum, ünlü ses sanatçısı Bülent Serttaş Çorum'da yapacağı konser öncesi bizleri ziyaret ederek mutlu etmiştir. Kıymetli dostuma ziyareti ve hoş sohbeti için teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)