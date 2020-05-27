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Şahinbaş’tan Vali’ye veda

Karaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevine atanan Yusuf Şahinbaş, Vali Mustafa Çiftçi’ye veda ziyaretinde bulundu.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 21:35
Şahinbaş’tan Vali’ye veda

Çorum’da uzun yıllardır Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Yusuf Şahinbaş geçtiğimiz günlerde Karaman Tarım ve Orman İl Müdürü olarak atanmıştı.

Yusuf Şahinbaş ilimizden ayrılmadan önce başladığı veda ziyaretleri kapsamında Vali Çiftçi’yi makamında ziyaret etti. Veda ziyaretinde Şahinbaş’a bugüne kadarki hizmetleri için Çorumlular adına teşekkür eden Vali Çiftçi, yeni görevinde de başarı diledi. Vali Çiftçi, Şahinbaş’a üstün başarı ve çalışmalarından dolayı plaket ve belge ile ödüllendirdi.

(Haber Merkezi)

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