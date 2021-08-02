Şahin Özcanbaz’ın oğlu Serkan Safranbolu’da dünyaevine girdi
Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden, Ankara’da yaşayan iş insanı Şahin Özcanbaz’ın ve merhume Gülsen Özcanbaz’ın oğulları Serkan Özcanbaz, Safranbolu Kent müzesi Müdiresi Sibel Ünlü ile hayatını birleştirdi.
Güncel 02.08.2021, 22:45
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Karabük-Safranbolu Kolağası Butik Otel’de yapılan görkemli düğünde, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Mertan da nikâh şahitliği yaptı.
ÇORUM HABER, Kezban-Bilgin Ünlü çiftini ve baba Şahin Özcanbaz’ı kutlar, Sibel ile Serkan’a ömür boyu mutluluklar diler. (Haber Merkezi)
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