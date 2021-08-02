Şahin Özcanbaz’ın oğlu Serkan Safranbolu’da dünyaevine girdi 

Karabük-Safranbolu Kolağası Butik Otel’de yapılan görkemli düğünde, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Mertan da nikâh şahitliği yaptı.

ÇORUM HABER, Kezban-Bilgin Ünlü çiftini ve baba Şahin Özcanbaz’ı kutlar, Sibel ile Serkan’a ömür boyu mutluluklar diler. (Haber Merkezi)

