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Şahin Özcanbaz’ın eşi vefat etti

Şahin Özcanbaz’ın eşi vefat etti

23 Ağustos 2019 Cuma 14:01
Şahin Özcanbaz’ın eşi vefat etti

Uzun yıllardır Ankara’da yaşayan Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden, işadamı Şahin Özcanbaz’ın eşi Gülsen Özcanbaz (61), kanser tedavisi gördüğü Hacettepe Hastanesi’nde bu sabah saat 07.00’de hayatını kaybetti.
Çorum eski Belediye Başkanı, merhum Dr. Turhan Kılıçcıoğlu’nun akrabası, efsane başöğretmen, merhume Fevziye Arna’nın yeğeni, her ikisi de rahmetli olan öğretmen Huriye ve makina teknikeri Cemal Sencer’in kızları, Şahin Özcanbaz’ın eşi, Kıvanç, Serkan, Güven ve Selda Özcanbaz’ın anneleri, Duru’nun babaannesi olan Gülsen Özcanbaz’ın cenazesi, yarın Ulucami’de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. 

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