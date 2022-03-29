Şahin Örgel’in oyunu 1-2 Nisan’da sahnede
Çorumlu Yazar ve oyuncu Şahin Örgel’in Trabzon Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyunu ilimizde de tiyatro severlerin beğenisine sunulacak.
Çorumlu yazar ve tiyatro oyuncusu Şahin Örgel’in Kaleme aldığı “Aşk Bir Şey Değildir” adlı tiyatro oyunu Trabzon Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenmek üzere Çorum’a geliyor.
Nihal ve Tekin çiftinin hikayesini izleyeceğimiz romantik komedi oyunu geçen yıl prömiyer yapmış ve izleyicisinin yoğun ilgisi ile karşılaşmıştı.
“Aşk Bir Şey Değildir” turnesi kapsamında Samsun’dan sonra 1-2 Nisan 2022 tarihlerinde Çorum’da olacak. Oyun daha sonra ise 5-6 Nisan’da Kahramanmaraş ve 8-9 Nisan’da ise Gaziantep’de seyirci huzuruna çıkarak 10 gösteri yapmış olacak. Oyun Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda 1 Nisan 2022 günü saat 20.30’da, 2 Nisan 2022 günü ise 14.00 ve 20.30’da tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.
Selin Poyraz, Gürkan Erarslan, Erkan Akçelik, Ebru Karahasan’ın rol aldığı, vokelleri Özge Arslan, dış sesi ise Çiğdem Yıldız tarafından seslendirilen oyunun biletleri DTS gişelerinde satışa sunuldu.
(Volkan SINAYUÇ)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19