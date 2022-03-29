Şahin Örgel’in oyunu 1-2 Nisan’da sahnede

Çorumlu yazar ve tiyatro oyuncusu Şahin Örgel’in Kaleme aldığı “Aşk Bir Şey Değildir” adlı tiyatro oyunu Trabzon Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenmek üzere Çorum’a geliyor.

Nihal ve Tekin çiftinin hikayesini izleyeceğimiz romantik komedi oyunu geçen yıl prömiyer yapmış ve izleyicisinin yoğun ilgisi ile karşılaşmıştı.

“Aşk Bir Şey Değildir” turnesi kapsamında Samsun’dan sonra 1-2 Nisan 2022 tarihlerinde Çorum’da olacak. Oyun daha sonra ise 5-6 Nisan’da Kahramanmaraş ve 8-9 Nisan’da ise Gaziantep’de seyirci huzuruna çıkarak 10 gösteri yapmış olacak. Oyun Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda 1 Nisan 2022 günü saat 20.30’da, 2 Nisan 2022 günü ise 14.00 ve 20.30’da tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Selin Poyraz, Gürkan Erarslan, Erkan Akçelik, Ebru Karahasan’ın rol aldığı, vokelleri Özge Arslan, dış sesi ise Çiğdem Yıldız tarafından seslendirilen oyunun biletleri DTS gişelerinde satışa sunuldu.



(Volkan SINAYUÇ)

