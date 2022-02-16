Şahin Örgel’in iki oyunu İstanbul’da sahnelenecek

İki ayrı tiyatro grubu olarak iki ayrı oyunla İstanbul’da Çorum’u temsil edecek olan Şahin Örgel ve beraberindeki eşi Emine Örgel, oğlu Yönetmen Özden Salim Örgel bir basın toplantısı düzenledi.

Şahin Örgel'in iki yeni oyununun tanıtımının yapıldığı toplantıda babasının hayatından kesitler sunan “Anadolu’nun Sesi, O Türkünün Nefesi” isimli oyunun 20 Şubat 2022 Pazar günü saat 19.00’da Kare Sahne Sanatları tarafından Tuzla’da bulunan İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde sahneleneceğini belirten Şahin Örgel, Dost Tiyatro oyuncularının “Hatırla Sevgili” isimli oyununu da 21 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 20.00’de İstanbul Aksaray’daki Su Gösteri Sanatları Merkezi’nde tiyatroseverlerin beğenisine sunacağını kaydetti.

Şahin Örgel, “Hatırla Sevgili’nin Devlet Tiyatroları repertuarında olduğunu hatırlatarak bugüne kadar 20’ye yakın oyununun DT repertuarına girdiğini, bu alanda en çok oyunu olan ve en çok tiyatro metni yazan yazarlar arasında ilk 10’da olmasının da mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

(Volkan SINAYUÇ)

