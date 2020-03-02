Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
107310
ALTIN
314.162
DOLAR
6.2230
STERLİN
7.8639
EURO
6.9470

Şahin, İYİ Parti İl Başkanı’nın çağrılmamasına tepki gösterdi

İYİ Parti Sungurlu İl Genel Meclisi Üyesi Ercan Şahin, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne destek vermek amacıyla üç partinin il başkanı tarafından düzenlenen ortak basın açıklamasına İYİ Parti İl Başkanı’nın çağrılmamasına tepki gösterdi.

Şahin, İYİ Parti İl Başkanı’nın çağrılmamasına tepki gösterdi

İYİ Parti Sungurlu İl Genel Meclisi Üyesi Ercan Şahin, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne destek vermek amacıyla üç partinin il başkanı tarafından düzenlenen ortak basın açıklamasına İYİ Parti İl Başkanı’nın çağrılmamasına tepki gösterdi.

02 Mart 2020 Pazartesi 22:48
Şahin, İYİ Parti İl Başkanı’nın çağrılmamasına tepki gösterdi

İl başkanları ayrıldıktan sonra tepkisi İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay’a ileten Şahin, “Burada 3 partinin il başkanı gelip açıklama yaparken, benim il başkanım olmuyorsa bu ayıp sizin ayıbınız” dedi.

TBMM’de ortak metin hazırlandığını, genel başkanlar düzeyinde ortak açıklamalar yapıldığını ancak bu birlikteliğin Çorum’da bir türlü hayata geçirilmediğini söyleyen Şahin, “İYİ Parti olarak ötekileştirilmek istenmiyoruz” ifadelerini kullandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay ise il başkanlarının katılımından kendisinin de haberdar olmadığını belirterek, “Bizim AK Parti olarak her ayın ilk günü zaten grup toplantımız oluyor ve il başkanımız da bu toplantıya katılıyor. Ancak 3 il başkanının ortak açıklama yapacağından benim de bilgim yoktu” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

İlgili Haberler
“Mevzu vatansa, gerisi teferruattır”
“Mevzu vatansa, gerisi teferruattır”
İl Genel Meclisi’nde birlik-beraberlik mesajı
İl Genel Meclisi’nde birlik-beraberlik mesajı
570 işyerinde gıda denetimi
570 işyerinde gıda denetimi
Küpe protokolü imzalandı
Küpe protokolü imzalandı
SES’te yeni yönetim belirlendi
SES’te yeni yönetim belirlendi
Fotoğraf çekim kursu yarışmayla sona erdi
Fotoğraf çekim kursu yarışmayla sona erdi

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim