Şahin, İYİ Parti İl Başkanı’nın çağrılmamasına tepki gösterdi

İl başkanları ayrıldıktan sonra tepkisi İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay’a ileten Şahin, “Burada 3 partinin il başkanı gelip açıklama yaparken, benim il başkanım olmuyorsa bu ayıp sizin ayıbınız” dedi.

TBMM’de ortak metin hazırlandığını, genel başkanlar düzeyinde ortak açıklamalar yapıldığını ancak bu birlikteliğin Çorum’da bir türlü hayata geçirilmediğini söyleyen Şahin, “İYİ Parti olarak ötekileştirilmek istenmiyoruz” ifadelerini kullandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay ise il başkanlarının katılımından kendisinin de haberdar olmadığını belirterek, “Bizim AK Parti olarak her ayın ilk günü zaten grup toplantımız oluyor ve il başkanımız da bu toplantıya katılıyor. Ancak 3 il başkanının ortak açıklama yapacağından benim de bilgim yoktu” dedi. (Taner ŞİMŞEK)