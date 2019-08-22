Şahin, Dodurga Kaymakamı Abdulkadir Işık’ı ziyaret etti

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin yönetim kurulu üyesi Hüseyin Coşkun ile birlikte Dodurga Kaymakamı Abdulkadir Işık’ı ziyaret etti. Şahin, “Dodurga İlçemizde göreve başlayan Kaymakamımız Sayın Abdulkadir Işık’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Dodurga İlçemiz için yapılacak olan çalışmalarda kendisine başarılar diliyoruz. Samimi ve güzel bir ortamda bizi karşıladığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kaymakam Abdulkadir Işık ise Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin’in kendisine gösterdiği ilgi ve yakınlık nedeniyle teşekkür ederek, Dodurga için halkımız ile el ele vererek başarılı çalışmalara imza atacaklarını söyledi.

(Haber Merkezi)