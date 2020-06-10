Şahika Ercümen’e büyük onur

BM Kalkınma Programı’nın (UNDP) Türkiye Temsilciliği, sporculuk kariyerindeki başarılarının yanı sıra, çevre kirliliği, plastik kullanımı ve küresel sıcaklık artışı gibi konulara dikkat çekmek için Salda Gölü’nden Antarktika’ya kadar birçok yerde dalış yapan Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen’i ‘UNDP Türkiye’nin “Sudaki Yaşam Savunucusu” ilan etti. UNDP Türkiye temsilciliği, dünyayı ve insanlığı etkileyen önemli konu başlıklarında bireyleri ve kurumları eyleme teşvik etmek amacıyla, 17 maddeden oluşan ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın savunuculuğunu üstlenmeleri için toplumda başarılarıyla öne çıkan isimlerle işbirliğini sürdürüyor.

UNDP Türkiye bu kez, 8 Haziran Dünya Okyanus Günü’nde, ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 14’üncüsü olan ‘Sudaki Yaşam’ maddesinin savunuculuğunu üstlenecek ismi duyurmak için, çevrim içi bir atama töreni ve basın toplantısı düzenledi. Bu kapsamda milli sporcu Şahika Ercümen de ‘UNDP Türkiye’nin Sudaki Yaşam Savunucusu’ olarak atandı. Yeni görevinin kendisini gururlandırdığını belirten Şahika Ercümen, denizler ve okyanuslarda balıktan çok plastik atığının olduğunu söyledi.

(Haber Merkezi)