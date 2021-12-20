Şahika Çağlar’ın sergisine büyük ilgi
Güncel 20.12.2021, 22:18
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Gazeteniz ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından, eğitimci-ressam Şahika Çağlar’ın, serebral palsi (beyin felci) tanısı konulmuş çocuklar yararına Serebral Palsili Çocuklar Vakfı (SERÇEV) tarafından organize edilen “Kadının Aşk Halleri” isimli 26. Kişisel resim sergisi, Çayyolu’ndaki Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı Sergi Salonu’nda seçkin bir davetli topluluğunun katılımıyla açıldı.
Açılışta, Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı Başkanı Emrah İncili ve SERÇEV yöneticileri, Çayyolu Sanat Platformu, İYİ Parti, EMEK Partisi yöneticileri, Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, eğitimciler ve Çağlar’ın dostları hazır bulundu. Şahika Çağlar’ın 26 suluoya ve akrilik boya çalışmasının yer aldığı sergi bir ay süreyle açık kalacak.
(Haber Merkezi)
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