Şahika Çağlar’ın sergisi yarın Ankara’da  açılıyor

İlk sergisini Çorum Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde açan Çorumlu ressam Şahika Çağlar, 26. kişisel sergisini Ankara Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfında açıyor.

Şimdiye kadar ulusal ve uluslararası sergiler açan ve birçok karma sergiye katılan sanatçının birçok özel koleksiyonda ve müzelerde eserleri bulunuyor.

Uluslararası bir proje olan One Through Love projesinde yer alan Çorumlu sanatçı Çağlar, Türkiye, İran, Avrupa ve ABD'den bilim insanları, müzisyenler, dervişler ve sanatçıların yer aldığı, sufi uygulayıcılarından oluşan uluslararası Mevlana aşıklarını buluşturan projeye “Aşkın Halleri” konulu bir seri

Yarın Ankara’da açılacak sergide, 26 suluboya ve akrilik boya çalışması yer alıyor. Şahika Çağlar, “Kadının Aşk Halleri” isimli sergideki eserleri, renklere, sevgiye, aşka, çocuklara, sanata, gökyüzüne, yanan ve tekrar yeşerecek olan ormanlara, doğaya, hayatı aşkları ile güzelleştiren, her ne yaparsa aşk ile yapan tüm kadınlara, iyiliğe, dostluğa, kardeşliğe, barışa, yeryüzündeki güzelliklere armağan ediyor.

Sanatçının tüm bunları anlattığı, güzellikleri paylaştığı sergi, Ankara Çankaya Alacaatlı’da kurulan ve kısa bir sürede büyüyüp genişleyen, aynı gökyüzü altında sanatla, iyilikle, sevgiyle, aşkla çalışmalarına devam eden, birbirine sevgiyle ve iyilikle sarıldıkça bütün yaraların iyileşeceğine, zehirlerin akacağına inanan Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfında yarın sanatseverlerin görüşlerine açılmış olacak. (Haber Merkezi)