Sahibini uzun süre Adliye binasının kapısında bekledi
Çorum’da evrak işlemleri nedeniyle Adliye binasına gelen Erol Taş’a ait köpek sahibi çıkana kadar kapının önünden hiç ayrılmadı.
Güncel 25.12.2020, 12:38
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Boncuk isimli köpek sahibi ile birlikte Adliye binasına geldi. Köpeğin sahibi Erol Taş, evrak işlemleri nedeniyle bina içerisine girdi. Köpek ise uzun bir süre sahibinin dışarı çıkmasını bekledi. Evrak işlemlerinin ardından dışarı çıkan Erol Taş’ı gören köpeği sahibiyle birlikte Adliye binası önünden ayrıldı. Erol Taş “5 yıldır benim yanımda duruyor ve bizden hiç ayrılmıyor” dedi.
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