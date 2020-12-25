Sahibini uzun süre Adliye binasının kapısında bekledi

Boncuk isimli köpek sahibi ile birlikte Adliye binasına geldi. Köpeğin sahibi Erol Taş, evrak işlemleri nedeniyle bina içerisine girdi. Köpek ise uzun bir süre sahibinin dışarı çıkmasını bekledi. Evrak işlemlerinin ardından dışarı çıkan Erol Taş’ı gören köpeği sahibiyle birlikte Adliye binası önünden ayrıldı. Erol Taş “5 yıldır benim yanımda duruyor ve bizden hiç ayrılmıyor” dedi.