Şaheste Uçar Kent Konseyi Başkanı oldu

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleşen genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Kongre Divanı’nın Lemzi Çöplü, Gülistan Başçı ve Mehmet Aydın’dan oluşturulmasının ardından, Kent Konseyi Başkanı Turhan Candan kürsüye gelerek bir konuşma yaptı.

Kent Konseyi’nin çok önemli bir yapı olduğunu dile getiren Candan, “Son iki dönemde başkanlık yapmak nasip oldu. Genel kurula bana bu görevi verdikleri için teşekkür ediyorum. Bu süreç içeresinde kadın meclisimiz, gençlik meclisimiz, engelli meclisimiz, çocuk meclisimiz başarılı faaliyetlere imza attılar. Onlar çalıştıkça kent konseyinin ne kadar gerekli ne kadar lüzumlu yapı olduğunu fark ettik. Bu anlamda bize destek veren tüm sivil toplum kuruluşlarına tüm bürokrat arkadaşlarımıza siyasi parti temsilcilerimizi tebrik ediyoruz ,bu yeni oluşacak yeni yapıyla devam ettirmelerini özellikle istirham ediyorum. Çünkü ne kadar geniş yelpaze bu konuda inisiyatif alırsa o kadar sağlıklı şekilde olur” dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ve Yeşilay Derneği Başkanı Türker Ejder’in Divan Kurulu Başkanlığı’na verdiği teklif ile tek aday gösterilen isim olan Uçar, başka adayın olmamasıyla beraber oy birliği ile başkan oldu.

Yürütme Kurulu Üyeleri ise yine Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ve Yeşilay Derneği Başkanı Türker Ejder’in teklifi ile Şaheste Uçar, Ayşe Yaz, Firdevs Yalçın, Kerep Ölçer, Gülistan Başçı, Faruk Özyılmaz, Sami Çam, Tekin Çınar, Hasan Kızıltepe, Hüseyin Kır ve Lemzi Çöplü oldu.

Genel kurul dilek ve temenniler ile son buldu. (Esra ESEN)