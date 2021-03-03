“Sahada olmazsak sorunları nasıl tespit edebiliriz?”

Merkezden yapılacak siyasetin, yerelde insanların dertlerine olan çözümlerinin sınırlı olduğunu belirten Emrah Mutlu, “Eğer bir sorun gündeme getirilecekse derdi olana derdini ifade ettiği yerde yakın olmak zorundayız. Kendileri gazete okuyarak veya sosyal medya aracılığıyla mı insanların sorunlarını saptamaya çalışıyor bilemiyorum ancak arkadaşımızın ifade ettiği ‘siyasi klişe’ bizim için bir istişare mekanizması vazifesi görmekte ve artırılması gereken işlerdendir. Sahadan uzak durarak oturduğumuz yerden siyaset yapmak kolaydır. Son dönemlerde Saray siyaseti olarak da uygulanan bu yöntemlerin memleketimize deva olmadığı ortadadır.

Meslek odalarımız dahil hizmet yerinden yönetim kuruluşlarımızın tamamı memlekette hangi sektörlerde ne sıkıntılar var en iyi bilen merkezlerdir ve dolayısıyla onların memleket perspektiflerini dinlemek ve memleketin ihtiyacı olan bir takım düzenlemeleri, onların görüşlerini de alarak parlamentoda dile getirilmesini sağlamak en temel vazifemizdir” dedi.

Bu işlerin iktidar - muhalefet duygusuna düşülmeden yapılması gereken işler olduğunu dile getiren Mutlu, yaptığı yazılı açıklamasında şunları dile getirdi: “Son dönemde giderek kötüleşen ekonomi pandemi sürecinin etkisiyle birlikte insanımız için çok ağır hale geldi. Dolayısı ile şimdi derdi olanın, esnafın, dar gelirlinin, emeklinin, asgari ücretlinin, çiftçinin neye ihtiyacı varsa ihtiyaçları ile ilgili duyurulması gereken dertleri hükümete, çıkarılması gereken düzenlemeleri Meclise, basında kamuoyu önünde dikkat çekilmesi gereken problemi basına bir şekilde taşıyabilmemiz ve bu insanlara deva olabilmemiz gerekiyor.

Aslına bakılırsa muhalefete, muhalefet etmek iktidarların uyguladığı bir yöntem olabilmektedir. Muhalefete muhalefet etmenin bazı faydaları olabilir aslında. Kendi tabanını diri tutmaya yarayabilir mesela. Ancak sorunları çözmez kendi yörüngesinde döner durur.

Sahada olmadıkça sorunları, dertleri nasıl tespit edebiliriz. Meditasyon yöntemiyle falan mı siyaset yapalım!” (Haber Merkezi)