Sahabe türbelerinin puşide örtüsü Konya’da yapılıyor

Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi’nin himayesinde, isminin açıklanmasını istemeyen iş adamının destekleri ile Hıdırlık mevkiinde bulunan, Peygamber Efendimizin sahabelerinden Suheyb-i Rumi ve Ubeydi Gazi’ye ait türbelerin puşide örtü çalışmaları Konya Olgunlaşma Enstitüsü Tasarım Atölyesi’nde yapılıyor.

Konuyla ilgili Valilik’ten yapılan açıklamada türbelerde yer alan sandukaların üzerlerini örtmek için kullanılan örtülere verilen isim olan puşide, vefat eden kişiye gösterilen saygının bir ifadesi olarak İslam medeniyetinde yüzyıllardır kullanıldığı ve bu mirasın korunması, ihyası ve gelecek nesillere aktarılması hedefine ulaşılmasında önemli bir aşama olması, insana verilen değerin, gösterilen saygının ve hürmetin bir işareti olduğuna dikkat çekildi.

Puşidenin hazırlanma aşamasında, Puşide üzerinde kullanılacak hat ve desenler konusunda Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Hüseyin Öksüz, Öğretim Görevlisi Ayşe Kart, Mevlana Müzesi Müdür Yardımcısı Dr. Naci Bakırcı’dan oluşan danışman kurul ile çalışmalara başlandığı vurgulandı.

Puşide üzerinde kullanılan hatlar, Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Öğretim Görevlisi Dr. Hüseyin Öksüz tarafından, Puşide üzerinde kullanılan desenler ise, Ulu Cami ahşap minberindeki Selçuklu Dönemi Rumi motifleri alınarak, Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel El Sanatları Öğretim Görevlisi Ayşe Kart danışmanlığında Konya Olgunlaşma Enstitüsü Tasarım Atölyesinde işlenmeye başlandı.

(Haber Merkezi)

