Sağmaca yeniden hizmette

Çorum merkeze 12 kilometre, Kuşsaray Köyü’ne ise 2 kilometre mesafede doğa ile içiçe yaklaşık 15 dönümlük bir alanda kurulu bulunan Sağmaca Alabalık ve Et Tesisleri Çorumlular başta olmak üzere çevre il ve ilçelere yeniden hizmet vermeye başladı. Geçtiğimiz hafta el değiştiren ve Ziraat Mühendisi Hakan Yenidünya ile ortağı Niyazi Özgan tarafından devralınan Sağmaca Alabalık – Et Tesisleri ile piknik alanı yeniden nezih ve büyüleyici ortamıyla hizmetlerine kaldığı yerden devam etmeye başladı. İşletme Müdürlüğü’nü Çorumluların yakından tanıdığı emekli idareci ve eğitimci Muharrem Yenidünya’nın yapacağı Sağmaca Alabalık – Et Tesisleri ile piknik alanında farklı bir düzenleme ile aileler için nezih bir ortamın sağlanacağı belirtildi.

Haftanın 7 günü gece 24.00’e kadar Çorumlulara ve misafirlerine hizmet vereceklerini belirten Hakan Yenidünya yaz ve kış ayları için ayrı ayrı mekanları bulunduğunu, isteyen vatandaşların lokantalarından faydalandığı gibi mesireye kendi yiyeceklerini getirerek piknik yapabileceğini, ayrıca zaman zaman canlı müzik ve konser programları planladıklarını açıkladı. İşletmeyi tanıtan Muharrem Yenidünya ise otopark, kapalı ve açık yiyecek bölümleri, çocuk oyun evi, mescit, alabalık yetiştirme tesisi başta olmak üzere özellikle çocuklar için çeşitli hayvanların yer alacağını, sıcak yaşam alanları ile doğanın her renginin bulunabildiği tesislerine tüm aileleri davet ettiklerini söyledi.

Doğa ile içiçe mekanlarının piknik, düğün; nişan gibi özel günler, toplantı gibi etkinliklere açık olduğunu anlatan Yenidünya işletmenin en taze ve hijyenik kırmızı-beyaz et ile balıklarıyla Çorumluların damak tadına hitap edeceğini, dünya genelinde bir çok gemide görev yapan 38 yıllık aşçılarının özel lezzetleri ile misafirlerine sürprizlerinin olacağını vurguladı.

İsteyen herkesin malzemeleri ile gelerek eğlenebileceği gibi mekanlarında satışını yaptıkları et, tavuk, balık, yumurta, ekmek, yoğurt, dondurma gibi ürünleri de uygun fiyatlarla alabileceğini söyleyen Muharrem Yenidünya, yakın zamanda kapalı balık restoranı bölümlerinin açılacağını, her hafta serpme kahvaltı, canlı müzik, haftasonları çocuklar için palyaço ve animasyon ekibi gibi programlarının da olacağını, 11 Temmuz 2020 günü açılış kapsamında ücretsiz Erdal Beyazgül konseri, Kurban Bayramı içerisinde ise Aysel Yakupoğlu konserine tüm Çorum halkını davet ettiklerini de kaydetti.

Yıllardır Çorum başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden ailelere hizmet veren tesisi yeniden faaliyete geçirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek tesislerinde özellikle çocuklara da hitap eden bölümler planladıklarını belirten Muharrem Yenidünya; “İnsanlara daha güzel kaliteli bir hizmet sunmak istiyoruz. Müşteri memnuniyeti ve hijyeni ön planda tutuyoruz. Serpme kahvaltı ürünlerinin çoğunluğu organik olacak. İşletmemizde sürekli ilaçlama yapılacak. Ailelerin mutlu, huzurlu bir gün geçirmesine imkan tanıyacak tüm hazırlıkları yapıyoruz. Sağmaca’yı yeniden Çorumlu ailelere kazandıracak çalışmalara imza atacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)