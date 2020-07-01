“Sağmaca tesisi yeniden Çorum’un yıldızı olacak”

Emekli idareci ve eğitimci Muharrem Yenidünya’nın işletmeciliğini yapacağı Çorum merkeze 12 kilometre, Kuşsaray Köyü’ne ise 2 kilometre mesafede doğa ile içiçe yaklaşık 15 dönümlük bir alanda kurulu bulunan Sağmaca Alabalık ve Et Tesisleri resmi açılışına da hazırlanıyor.

Yaklaşık iki hafta önce el değiştiren ve düzenleme çalışmaları süren Sağmaca Alabalık – Et Tesisleri ile piknik alanı yeniden nezih ve büyüleyici ortamıyla hizmetlerine kaldığı yerden devam ediyor. Başta Çorum olmak üzere çevre il ve ilçelerde de ailelere nezih bir ortam sağlayan haftanın 7 günü gece 24.00’e kadar misafirlerine hizmet veren Sağmaca Tesisleri 11 Temmuz günü ücretsiz Erdal Beyazgül ve Tuğçe Kılıç konseri ile resmi açılışını da yapacak.

Kurban Bayramı’nda bir sanatçıyı daha Çorumlularla buluşturacaklarını söyleyen Muharrem Yenidünya, yaz ve kış için ayrı mekanları, restoranı, piknik alanı, alabalık tesisi, otoparkı, mescidi, çocuk oyun evi ile hizmet veren Sağmaca Tesisleri’ni yeniden bölgenin yıldızı haline getireceklerini bildirdi.

Alabalık tesisini yeniden faaliyete geçirdiklerini, yeni tip koronavirüs nedeni ile gerekli önlemlere uygun kır düğünü, nişan, toplantı gibi organizasyonlara evsahipliği yapacak mekanlarını hazırladıklarını, yakın bir zamanda balık lokantası ve türkü bar gibi bölümlerinin de açılacağını anlatan Yenidünya, nezih ve sıcak yaşam alanları ile doğanın her rengini içinde barındıran tesislerine tüm Çorumluları davet etti.

Doğa ile içiçe mekanlarının piknik, düğün; nişan gibi özel günler, toplantı gibi etkinliklere açık olduğunu hatırlatan en taze ve hijyenik yiyecekleriyle, deneyimli ve güleryüzlü personelle hizmet verdiklerini söyleyen Muharrem Yenidünya; “Dünyayı etkileyen salgın kapsamında Çorum’da vatandaşa hizmet verecek bu kadar uygun bir yer yok. İnsanımız huzur içinde aileleriyle birlikte burada gelerek mutlu ve huzurlu bir gün geçirebilir. Sağmaca’yı kısa sürede Çorum’un yıldızı haline getireceğiz” dedi.

Eleştiriye açık olduklarını, eksikliklerinin bildirilmesi halinde sorunları çözme gayretinde olacaklarını, ailelerin gönül rahatlığı ile tesislerine geleceğine de belirten İşletme Müdürü Yenidünya, 0533 261 99 38 ve 0546 629 49 67 numaralı telefonlardan nişan, düğün, toplantı, kına, piknik alanı ve restoran gibi bölümlerine rezervasyon yapılabileceğini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)