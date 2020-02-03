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Sağlık’taki tayin ve yer değişikliğine düzenleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurum içi naklen tayin ile yer değişikliği yapılan personelin eşine kıdem şartı aranmaksızın tayin olanağı getirildiğini bildirdi.

Sağlık’taki tayin ve yer değişikliğine düzenleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurum içi naklen tayin ile yer değişikliği yapılan personelin eşine kıdem şartı aranmaksızın tayin olanağı getirildiğini bildirdi.

03 Şubat 2020 Pazartesi 20:49
Sağlık’taki tayin ve yer değişikliğine düzenleme

Yönetmelik değişikliği ile branşında eğitim kliniği bulunan eğitim araştırma hastanelerine atanma talebinde bulunan uzman tabip ile uzman diş tabiplerinin de başvurusu için yabancı dil şartı kaldırıldı.

Bakan Koca milyonlarca kişiyi ilgilendiren son dakika açıklaması yaptı. Koca, açıklamasında, sağlık çalışanlarının memnuniyeti yönünde önemli bir adım daha attıklarını vurgulayarak, “Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nde çalışanların beklentilerini karşılayacak düzenlemeler yaptıklarını ifade etti.

“Sağlık çalışanlarının bize en çok talep ilettikleri konulardan biri olan eşlerin görev yeri değişikliği taleplerinde kıdem şartını kaldırdık. Böylece, kurum içi naklen tayin ile yer değişikliği yapılan personelin eşine grup ve kıdem şartı aranmaksızın tayin olanağı getirmiş olduk” değerlendirmesinde bulunan Bakan Koca, eşi kamu görevlisi olmayan tabip, uzman tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı gibi stratejik personelin aile birliği mazeretine bağlı tayin talebinde bulunabilmesi için atanma talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son dört yıl içinde 1140 gün olan sosyal güvenlik primi şartını, son beş yıl içinde 1140 gün olarak revize ettiklerine değindi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti: “Ayrıca yönetmelik değişikliği ile branşında eğitim kliniği bulunan eğitim araştırma hastanelerine atanma talebinde bulunan uzman tabip ile uzman diş tabiplerinin başvurusu için yabancı dil şartını kaldırdık. Yapılan düzenlemelerin personelimize hayırlı olmasını dilerim.”

(AA)

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