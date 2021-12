“Sağlıkta yaşanan şiddetin toplumsal boyutu da var”

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Kasım ayı sağlıkta şiddet raporuyla ilgili yayınladığı mesajında, “Kasım ayı da sağlık çalışanları açısından; pandemi tehdidi, ağır çalışma şartları, özlük haklarındaki kronik sorunlar, yoğun nöbetler, hakkaniyetsiz ücret politikaları ve şiddet sarmalında geçen bir ay oldu” dedi.

Sağlıkta şiddet sorununun toplumsal boyutunun olduğun da göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Saatcı, “Önceki birkaç ayda düşüş eğilimi gösteren şiddet olayları, Kasım ayında yeniden tırmanışa geçti. Ay boyunca 17 şiddet vakası yaşandı. 26 saldırgan tarafından gerçekleştirilen olaylarda, 25 sağlık çalışanı mağdur oldu. Ne yazık ki tüm bunlar olurken, şiddet olaylarını önlemekle sorumlu olanların tavrı, izlemenin ötesine geçmedi. Oysa, sağlık çalışanlarının can güvenliğini sağlama ve onların çalışma ortamlarını güvenli hale getirme Sağlık Bakanlığı’nın en temel sorumlulukları arasında bulunmaktadır. Bakanlık hızlıca koruyucu ve önleyici tedbirler almak mecburiyetindedir. Aksi takdirde, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet “vaka-i adiye” yani hayatın normal akışına uygun, şaşırılmaması gereken sıradan hadise olmaya doğru ilerlemektedir. Bu gidişe bir an önce “dur demek icap etmektedir, çünkü aksi bir yaklaşım hem sağlık çalışanlarının hem de sağlık sisteminin çökmesi anlamına gelecektir. Sağlıkta şiddet sorununun toplumsal boyutunun olduğu da elbette göz ardı edilmemelidir. Ancak bu durum Sağlık Bakanlığı’nın sorunun asgari düzeye çekilmesi noktasındaki yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Bakanlık, etkin koruyucu ve önleyici tedbirler almasının yanı sıra, sahadan yani çalışanların can güvenliğinden sorumlu merci olarak, sorunun çözümü hususundaki toplumsal seferberliğe de öncülük etmekle yükümlüdür” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)