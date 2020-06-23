“Sağlıkta dünyada bir numarayız”

KSS’de düzenlenen programda konuşan Ceylan, esnafın sorunlarıyla iç içe olan, milletin dertleriyle hemhal olan kendilerine dahi sorunları yansıtmayarak çözüme kavuşturmayan bir belediye başkanına sahip olduklarını anlatarak, “Millet ne isterse onu yapacağız dedik. Partimizin kuruluş ilkelerinden birisi buydu. Milleti merkeze alarak millete rağmen hiçbir çalışmaya imza atmayacağız dedik. Zor bir süreçten geçiyoruz. Hem ülkemiz hem dünya salgınla uğraşıyor. Bundan ders alacağımız çok şey var. Bu süreçte çok tedirgin olmayacağız. Ekonominin çarklarını döndüreceğiz ancak çokta rahat olmayacağız.

Kim ne derse desin sağlıkta dünyada bir numara olduğumuz görüldü. Sağlıkta en üst seviyede olduğumuz ortaya çıktı. Tüm sağlık çalışanlarıyla sağlıkta dünyada bir yıldız olduğumuzu herkese iptal ettik” şeklinde konuştu. (İHA)