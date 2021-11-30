Sağlık’ta bütçe görüşmesi

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü'nün 2021 yılı ve 2022 yılı bütçesi ele alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda 2021 yılı ve 2022 yılı bütçesi için toplantı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Ömer Sobacı başkanlığında toplanan heyet, 2021 yılı bütçesini değerlendirerek 2022 yılının bütçesini ele aldı.

Toplantıda İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, Hastane İdari Hizmetler ve İl Sağlık Müdürlüğü Mali Hizmetler Birim yetkilileri de hazır bulundu.



(Haber Merkezi)

