Sağlıklı yaşam için yürüdüler
Dünya Sağlık İçin Hareket Günü kapsamında Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi tarafından farkındalık oluşturmak amaçlı etkinlik düzenlendi.
Güncel 23.05.2022, 20:00
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Dumlupınar Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin de katıldığı etkinlik İtfaiye Parkı’nda sağlıklı yaşam yürüyüşü yapılarak başladı. Yürüyüşün ardından Fizyoterapist Hacı Yusuf Çeliktaş tarafından kültür –fizik egzersizleri yaptırıldı. Daha sonra öğrenciler halat çekme ve çuval yarışları yaptılar.
Eğlenceli anların yaşandığı etkinlik katılan öğrencilere “Sağlığım İçin Kitabı” ve bisiklet kaskı hediye edilerek sonlandı.
(Haber Merkezi)
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