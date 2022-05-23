Sağlıklı yaşam için yürüdüler

Dumlupınar Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin de katıldığı etkinlik İtfaiye Parkı’nda sağlıklı yaşam yürüyüşü yapılarak başladı. Yürüyüşün ardından Fizyoterapist Hacı Yusuf Çeliktaş tarafından kültür –fizik egzersizleri yaptırıldı. Daha sonra öğrenciler halat çekme ve çuval yarışları yaptılar.

Eğlenceli anların yaşandığı etkinlik katılan öğrencilere “Sağlığım İçin Kitabı” ve bisiklet kaskı hediye edilerek sonlandı.

(Haber Merkezi)

