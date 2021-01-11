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“Sağlıklı yaşam doğru beslenmeden geçer”

Çorum’da sağlıklı yaşamın değişmez unsurları olan, doğru beslenme ve kilo yönetimi konusunda hizmet verecek “Beslenme ve Diyet Danışmanlığı Merkezi” açıldı.

Güncel 11.01.2021, 22:47
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“Sağlıklı yaşam doğru beslenmeden geçer”

Karakeçili Mahallesi, Albayrak 5. Sokak, Adike Hanım Apartmanı, No: 6/10’da Eda Alparslan tarafından faaliyete geçirilen merkezde; vücut analizi, sağlıklı zayıflama, beslenme sorunları, bireysel beslenme danışmanlığı gibi konularda vatandaşlara hizmet sunulacak. Lefke Avrupa Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu Eda Alparslan, 2018 yılında mezun olduktan sonra Kredi Yurtlar Kurumu Diyetisyenliği görevinde bulundu.

2020 yılında Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalında yüksek lisansa başlayan ve hala eğitimini sürdüren Diyetisyen Eda Alparslan, Çorum halkına hizmet vermeye başlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Yeni açtığı Beslenme ve Diyet Danışmanlığı Merkezine tüm Çorumluları davet eden Alparslan, “Sizleri sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak için ofisime bekliyorum. Ofisimizde tüm pandemi kurallarına uygun davranılmakta, randevusuz, maskesiz danışan kabul edilmemekte ve ofisimiz her günün sonunda dezenfekte edilmektedir. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere” dedi. (Haber Merkezi)

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