Dünya Sağlık Örgütü tarafından 7 Nisan’ın ‘Dünya Sağlık Günü’ ve bugünü takip eden 8-14 Nisan’ın ise ‘Dünya Sağlık Haftası’ olarak kutlandığını belirten Ahlatcı, “Sağlık Haftası’nın amacına uygun olarak toplumun ihtiyaçları doğrultusunda, sağlıkla ilgili bilgilerin geniş halk kitlelerine ulaştırılması, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, bireylerin sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmeleri ve hastalanmadan gerekli tedbirlerin alınması konusunda dünya ülkeleri arasında ne kadar önde olduğumuzu görmekteyiz” dedi.

“Sağlıklı toplum, sağlıklı gelecektir” diyen İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Kanuni Sultan Süleyman’ın ‘Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi’ dizeleriyle ifade ettiği gibi bizim için en küçüğümüzden en büyüğümüze kadar her ferdimizin sağlığı önem arz etmektedir. Dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle, sağlığın önemini daha iyi kavradığımız bu günlerde, ülkemizin ve milletimizin geleceğinin daha sağlıklı olması için yapılan çalışmaların başarısı vatandaşlarımız kadar, tüm dünyanın da ilgisini çekmiştir. Unutulmamalıdır ki her birey tüm dünyanın neresinde olursa olsun kaliteli sağlıklı bir yaşam hakkına sahiptir” dedi

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Bu duygu ve düşüncelerle ‘Dünya Sağlık Haftası’ vesilesiyle sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde fedakârca görev yapan bütün sağlık çalışanlarımızın ‘Dünya Sağlık Haftası’nı kutlar, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler, hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)