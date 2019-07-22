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Sağlıklı nesiller yaz Kur’an kursunda

Çorum Merkez ve ilçelerde İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi koordinasyonu ile yaz Kur’an kurslarında “Sağlıklı Nesiller Etkinliği” başlatıldı.

Sağlıklı nesiller yaz Kur’an kursunda

Çorum Merkez ve ilçelerde İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi koordinasyonu ile yaz Kur’an kurslarında “Sağlıklı Nesiller Etkinliği” başlatıldı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 19:55
Sağlıklı nesiller yaz Kur’an kursunda

Bu kapsamda yaz Kur’an kurslarına katılan5-9 yaş ve 10-14 yaş grubuna sağlıklı beslenme, sağlıklı su tüketimi, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı yaşam için hijyen kuralları, hakkında bilgiler verilerek broşür dağıtıldı. İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, “Toplumun sağlıklı beslenme ve hareketli yaşama teşviki, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı konuları ile bilgilendirilmesiyle çocuk ve gençlere yönelik sağlıklı yaşamın teşviki konusunda farkındalığın artırılması için Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı, camilerde açılmış olan yaz Kur’an kurslarında 7-12 yaş grubu çocuklar için eğitimlerimize başladık” dedi.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 22.07.2019 20:18
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