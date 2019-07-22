Sağlıklı nesiller yaz Kur’an kursunda

Bu kapsamda yaz Kur’an kurslarına katılan5-9 yaş ve 10-14 yaş grubuna sağlıklı beslenme, sağlıklı su tüketimi, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı yaşam için hijyen kuralları, hakkında bilgiler verilerek broşür dağıtıldı. İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, “Toplumun sağlıklı beslenme ve hareketli yaşama teşviki, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı konuları ile bilgilendirilmesiyle çocuk ve gençlere yönelik sağlıklı yaşamın teşviki konusunda farkındalığın artırılması için Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı, camilerde açılmış olan yaz Kur’an kurslarında 7-12 yaş grubu çocuklar için eğitimlerimize başladık” dedi.

(Haber Merkezi)