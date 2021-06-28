“Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” ödülü aldılar

Törende yarışma ile çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmeleri, kötü alışkanlıkların olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavramalarını sağlayarak daha güvenli ve sağlıklı bir hayat sürmelerine katkıda bulunulduğunu söyleyen Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, öğrencilere, öğretmenlere, emeği geçenlere ve ailelere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından görsel kategorisinde dereceye giren Merkez İstiklal İlkokulu öğrencisi Zeynep Sevde Ertaş, Merkez Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Zeynep Rale Uzun ve Özel Pınar Koleji Anadolu Lisesi öğrencisi Tuna Özcan ile Edebi kategorisinde dereceye giren İskilip Azmimilli Ortaokulu öğrencisi Ali Eren Babacan, Sungurlu Sunguroğlu İlkokulu öğrencisi İrem Rana Özbekmez ile Sungurlu Şehit Akif Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Seçil Kışlalıoğlu’na ödülleri dağıtıldı.



(Uğur GÖRKEM)

