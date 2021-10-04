“Sağlıklı eğitim için gerekli düzenlemeler yapılmalı”

Gelinen aşamada Milli Eğitim Bakanlığı’nın pandemi koşullarında yüz yüze eğitimin yapılabilmesini sağlayacak tedbirleri almaktan çok uzak bir tutum sergilediğini kaydeden Beyaz, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Yüz yüze eğitimin başlamasının üzerinden 1 aylık süre geçmesine karşılık yüzlerce okulda çok sayıda sınıf karantinaya alınmış, bulaşın yayılma hızı öğretmen, öğrenci, yönetici, yardımcı hizmetli ve memurlar ile velilerimizi tedirgin etmektedir.

Okullarda gerekli sağlığa uygunluk ve temizlik koşullarını sağlayacak yardımcı hizmetli istihdamının yapılmamış olması, eğitime ek bütçe sunulmaması, sınıfların havalandırılabilmesi için uygun koşulların sağlanmaması gibi sorunların yanı sıra ders saatlerinin uzunluğu ve bu nedenle öğretmenlerin maske kullanımının eziyete dönüşmesi gibi acil çözüm bekleyen problemler ortaya çıkmıştır.

Ders saatlerinin 30 dakikaya düşürülmesi; yardımcı hizmetli istihdamındaki eksikliğin giderilmesi; okullarda ve ders saatlerinin 30 dakikaya düşürülmesiyle derslerin öğle saatlerinde tamamlanacak biçimde planlanması özellikle pansiyonlu ve taşımalı okullarda yemekhane ve kantindeki hareketliliğin azaltılması; kış aylarının yaklaşması nedeniyle sınıfların havalandırılabilmesini sağlayacak tedbirlerin alınması; eğitime ek bütçe sağlanması; sağlıklı bir eğitim öğretim hizmetinin örgütlenebilmesi açısından yukarıdaki taleplerin karşılanması oldukça önemlidir.

Çorum Eğitim Sen olarak yukarıdaki taleplerimizin karşılanması için mücadele edeceğiz. Bu talepler doğrultusunda 06 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 17.00’de Çorum Saat Kulesi’nde yapacağımız basın açıklamasına, velilerimizi ve Çorum kamuoyuna davet ediyoruz.” (Haber Merkezi)

