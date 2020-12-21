“Sağlıklı bir yaşamda beslenmenin önemi büyük”

Gazi Caddesi üzerinde bulunan Koton Mağazası karşısında bulunan binada Çorum halkına sağlıklı yaşamın şifrelerini vermek adına büyük bir özveri ile çalıştıklarını ifade eden Öztürk, “Çorum halkını sağlıklı beslenme ve doğru beslenme konusunda teşvik etmek için ofisime bekliyorum. Bireysel kilo yönetimi, ağırlık kaybı, ağırlık kazanımı, ağırlık yönetimi, sporcu beslenmesi gibi konularda hizmet vermeye başladık. Bunun dışında kişilere özgü beslenme, günlük yaşantısına uygun programlarda hazırlayarak sağlıklı beslenme alanında yardımcı oluyoruz. Bu zorlu pandemi sürecinde sağlıklı beslenmeyi sürdürülebilir yaşam tarzı haline getirmeleri konusunda danışanlarıma yardımcı olacağım. Danışmanlarımızdan oldukça sık duyduğumuz hamilelik, spor yapamamak, kronik rahatsızlıklarının olması, geç yemek yemek engel teşkil etmiyor. Ofisimize gelecek olan danışmanlarımıza göre beslenme programları oluşturarak hem sağlıklı beslenmelerine hem de istedikleri yaşam tarzına ulaşmalarına yardımcı olacağım. Bir danışmana ihtiyaç duyan tüm hemşehrilerimizi ofisimize davet ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)