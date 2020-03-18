“Sağlıklı bir Çorum için çalışmalarımız sürüyor”

Belediye olarak halkın sağlığının herşeyden önemli olduğunu dile getirerek vatandaşa kalabalık ortamlardan uzak durarak evlerinde ayrılmaması tavsiyesinde bulunan Çorum Belediyesi bünyesindeki birimlerin 7/24 çalışmalarını sürdürdüğü, bu kapsamda Belediye birimleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfeksiyon işlemlerinin sürdüğü açıklandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Valilik başta olmak üzere Adalet Sarayı, Çorum Askerlik Şubesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ile başlayan dezenfeksiyon işlemlerinin Milli Eğitim Müdürlüğü, SGK Hizmet Binası, Müze, Hasanpaşa Kütüphanesi, Göç İdaresi, Halket ve Mezbaha, Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi ile Velipaşa Konağı Kadın Kültür ve Sanat Merkezi ile devam ettiğini belirtti.

Başkan Aşgın daha önce tamamı dezenfekte edilen toplu taşıma araçlarının yeniden dezenfektesini başlattıklarını, TSO, ÇESOB, Çorum Futbol Kulübü ve tiyatro binaları ile otogarın tamamının dezenfekte edildiğini, ekiplerin şehrin dört bir yanında spor salonları, kamu kurumları, türbeler, camiler, sebze ve meyve hali, kütüphaneler, Belediyeye ait tüm tesisler, parklar ve yoğun olarak kullanılan tüm alanların dezenfekte işlemini yapmaya devam ettiğini dile getirdi.

Başkan Aşgın paylaşımında; “Koronavirüs tehlikesinin ülkemizi tehdit etmeye başladığı ilk andan itibaren ekiplerimizle harekete geçerek tüm Çorum'u dezenfekte ettik. Sağlıklı bir Çorum için çalışmalarımıza ara vermeden, büyük bir titizlikle devam ediyoruz” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

(Volkan SINAYUÇ)