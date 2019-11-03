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“Sağlıklı beslen, sağlıklı yaşa”

İsmail Kakaç İlkokulu’nda velilere yönelik “Çocukluk Çağında Beslenme” konulu seminer gerçekleştirildi.

“Sağlıklı beslen, sağlıklı yaşa”

İsmail Kakaç İlkokulu’nda velilere yönelik “Çocukluk Çağında Beslenme” konulu seminer gerçekleştirildi.

03 Kasım 2019 Pazar 19:14
“Sağlıklı beslen, sağlıklı yaşa”

Diyetisyen Elif İrem Umuç’un konuşmacı olarak katıldığı seminerin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Ender Özcan Özçakır, “Beslenme, çocukların sağlığını, dolayısıyla tüm hayatını etkileyen önemli bir konu. Beslenme hepimizin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir kavram. Sağlıklı beslenme çocukların okul başarısını da doğrudan etkiler. Çocuğumuza yapacağımız en büyük yatırım onlara sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak ve bu konuda bilinçli yetiştirmektir. Bizleri kırmayan ve çok kıymetli zamanını sizler için ayıran Diyetisyen Elif İrem Umuç’a sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum ve bu çiçeği kendisine takdim etmek istiyorum. Ayrıca bu seminerin gerçekleştirilmesini sağlayan rehberlik öğretmenleri Caner Turan ve Nur Kalaycı Tengiz’e ve Müdür Yardımcımız Erhan Yabacı’ya teşekkür ediyorum” dedi.

Sağlıklı beslenmeyi tanımlayarak sunuma başlayan Umuç, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi ve çocukların gelişimine etkileri, çocuk ve ergenlerin günlük ihtiyacı olan besin grupları, çocuklarda sağlıklı beslenme kültürü oluşturma, zararlı alışkanlıklardan uzak durma, obezite vb. konulara değindi.

Sunum sırasında dinleyicilerin sorularını cevaplayan Elif İrem Umuç, seminer sonunda bireysel olarak soruları cevaplayarak velilere beslenme konusunda rehberlik hizmeti sundu.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 03.11.2019 19:15
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